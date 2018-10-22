Снег и похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели

В Украине заканчиваются теплые дни и идет резкое похолодание.

По данным Укргидрометцентра, в начале недели ожидаются местами осадки, которые разрастутся впоследствии по всей территории страны.

22 октября дожди пройдут только в восточной части Украины. Температура воздуха ночью ожидается от +7 до +10 градусов, днем – от +14 до +17. В западных областях будет преимущественно сухая погода. Температура ночью опустится до +3 градусов, а местами и до +1, днем - от +10 до +12 градусов.

На юге будет солнечно. Ночью – от +8 до +10 градусов, а днем - от +15 до +17. В центре осадков также не ожидается. Ночью – от +2 до +6 градусов, днем – от +10 до +14. В Киеве будет солнечно. Температура воздуха ночью – от +2 до +4, днем – от +10 до +12 градусов.

23 октября погода резко ухудшится. В восточных областях ожидаются дожди. Температура воздуха ночью – от +6 до +8 градусов, днем – от +12 до +14. На Западе также пройдут осадки. Ночью будет от +2 до +4, днем – от +8 до +10.

В южных областях задержится солнце. Температура ночью – от +6 до +8 градусов, днем – от +14 до +16 градусов. В центре местами пройдут дожди. Ночью будет от +3 до +5, днем – от +8 до +12 градусов. В Киеве ночью будет без осадков: от +2 до +4 градусов. Зато днем пройдут дожди: от +8 до +10 градусов.

24 октября промозглая осень с осадками придет на всю территорию страны. На Востоке ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +12 до +14. На Западе ночью ожидается от + 2 до +4, днем – от +4 до +6 градусов.

На Юге также пройдут дожди. Ночью – от +6 до +8, днем – от +12 до +14 градусов. В центральных регионах ночью – от +4 до +6, днем – от +5 до +8 градусов. В Киеве будет влажно: ночью – от +5 до +7, днем не потеплеет – от +5 до +7.

25 октября в Украине выпадет первый настоящий снег в этом году. В восточных областях ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью – от +2 до +4, днем – от +5 до +9 градусов. На Западе также пройдут смешанные осадки. Ночью – от +2 до +4, днем – от +4 до +6 градусов.

В южных областях пройдут дожди. Ночью ожидается от +4 до +6, днем – от +9 до +12. В центральных областях ожидается снег с дождем. Температура ночью – от +2 до +4, днем от +4 до +7. В Киеве ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что в Украину идет похолодание.