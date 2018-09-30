Первый снег - в ноябре: дан подробный прогноз на зиму в Украине

Первый снег в Украине пройдет уже в начале ноября месяца, а сильные морозы ударят с конца января.

Синоптик Леонид Горбань рассказал OBOZREVATEL, что в ноябре плюсовая температура будет чередоваться с минусовой весь месяц.

"Первая неделя ноября порадует плюсовой температурой, днем близко 7-9 градусов. После 7 числа ожидаются заморозки до 2-3 градусов ниже нуля. До 23 ноября будут постоянные перепады температур – три дня морозов и три дня тепла буду чередоваться. Далее, до конца месяца, температура начнет снижаться – 7-12 градусов. Единственное, что в последние дни столбики термометра поднимутся выше нуля", - рассказал он.

Декабрь ожидается с еще большими перепадами, говорит народный синоптик.

"Первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28 -31 числа вернется мороз до 6 градусов", - сказал Горбань.

По осадкам в декабре местами ожидается дождь с мокрым снегом, а по настоящему заснежит Украину с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый Год.

"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Через несколько дней и до средины месяца будет плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ожидать с 22 января до -25 градусов", - заявил синоптик.

По словам Горбаня, февраль месяц обещает придавить морозами.

"Месяц начнется морозами 12-14 градусов, а к 10 числу температура упадет до - 25 градусов . Через два дня морозы ослабятся до 23 февраля, температура будет колебаться в пределах 5-7 градусов. В конце месяца плюсовая температура будет чередоваться с минусовой", - говорит он.

Синоптик не радует прогнозом и на март месяц, по его словам в первую неделю марта ожидается до 14 градусов мороза, и даже в 20 числах месяца будут легкие заморозки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в течение следующей недели, с 1 по 7 октября, ожидаются ночные заморозки, температура будет снижаться.