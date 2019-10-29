Первый снег и -11: синоптик уточнил прогноз погоды на ноябрь в Украине

В Украине с 12-13 ноября ожидается резкое похолодание, которое продлится около 10 дней. Температура воздуха снизится до -11 градусов ночью и до -5 днем.

Об этом рассказал народный синоптик Украины Леонид Горбань "Сегодня". При этом начало ноября не будет отличаться низкими температурами.

"По 10 ноября на большей части Украины нас ожидают плюсовые температуры, днем 5-8 градусов, 3-4 ноября может быть даже до +11 в зависимости от региона, на юге теплее, на севере и востоке прохладнее", – сообщил он.

"А вот с 11 ноября будет резкое похолодание, и по 22 будут минусовые температуры, самые низкие – 16-17 ноября, может быть даже 9-11 мороза, но в основном 4-6 градусов мороза", – добавил синоптик.

По его словам, с 22 числа вновь ожидается возвращение к плюсовой температуре и до конца месяца морозов не будет. 30 ноября температура снова снизится до 0 градусов.

"Чуть теплее будет на юге – там морозы продержатся всего три-четыре дня в середине месяца. Да и в остальные дни погода на юге окажется на 3-4 градуса теплее, чем в более северных регионах", – сообщил Горбань.

Что же касается осадков, 7-8 ноября ожидается сильный дождь, 12-13 – первый небольшой снег с дождем, который должен захватить и Киев.

Третий циклон придет к нам в конце ноября. Обильные дожди пройдут 27-28 ноября и вызовут понижение температуры до ноля градусов.

Погода в Украине Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима ворвется в Украину лишь с 12 декабря, в первые дни этого месяца морозов не ожидается.

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