Женщина умерла: первый случай коронавируса зафиксирован на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 – умерла женщина.

Об этом сказано в сообщении Министерства здравоохранения.

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Общее количество зараженных достигло 21 человека, трое из них скончались.

В ведомстве уточнили, что коронавирус у женщины подтвердили посмертно.

"Продолжительное время женщина занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Она умерла спустя сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", – подчеркнули в Минздраве.

Речь идет о 56-летней женщине, которая жила и работала в Ивано-Франковске и не выезжала за границу. Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров, передает Kurs.

Он уточнил, что женщина заболела 13 марта. У нее была повышенная температура и кашель. 15 марта пациентка обратилась к семейному врачу, но от госпитализации отказалась.

В больницу ее доставили 16 марта и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но ночью 17 марта она умерла.

Как сообщал OBOZREVATEL всего в Украине коронавирусом заболел 21 человек: 10 – в Черновицкой, 2 – в Днепропетровской, 2 – в Киевской, 1 – в Житомирской, 1 – Ивано-Франковской, 1 – в Донецкой, 1 – в Житомирской областях и 3 – в Киеве.

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