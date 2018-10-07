''Первый раз такое вижу!'' Известный супермаркет нарвался на гнев украинцев

Известный украинский супермаркет Novus попал в скандал из-за того, что торгует испорченным молоком, маркировка на котором свидетельствует о том, что срок годности якобы еще не истек.

В частности, такой инцидент произошел в магазине возле центрального вокзала Киева, написала журналистка Михайлина Скорик на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Novus на вокзале продал молоко "Яготинское" 3,2% со сроком годности до 10 октября, которое скипелось. Объясните, как такое может быть? Это центральный вокзал Киева, где поток клиентов нормальный — очереди ко всем кассам", — возмутилась она.

Журналистка уточнила, что на витрине было две бутылки молока с указанным ею сроком годности, однако она уверена в том, что в цепочке продажа — доставка произошел серьезный сбой.

"Удивлена, потому что не лето же. И за все лето подобных историй не бывало. Чек имею, конечно, вот посмотрите видео. А вот завтрака уже не имею", — с досадой подчеркнула Скорик.

Ее возмущение поддержали в комментариях масса украинцев, которые пожаловались на отключение в магазинах холодильников и на их безответственное отношение к качеству продуктов.

"Мы так какао купили, пакет больше 30 грн, и молоко еще хоть куда-то можно использовать, а какао-кисляк куда?", "Перебивают срок годности. Старый смывают, а новый набивают", "Я так же купила "Яготинское" в "Экомаркете". Срок годности был еще дней пять минимум. Есть версия, что магазины отключают холодильники для экономии. Трэш полный", "Там не редкость в продаже молокопродукты с окончанием срока за два-три дня", "Я уже давно не хожу в "Новус". После того, как фаршированный перец изнутри оказался черным от плесени", — пишут пользователи.

Кроме того, на пост Скорик отреагировали представители компании "Яготинское", которые пообещали разобраться в ситуации и также заподозрили сеть супермаркетов в хранении молочной продукции без холодильников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Novus оскандалился продажей кураги с молью. Так, товар с "сюрпризом" обнаружили посетители магазина на проспекте Валерия Лобановского, 4Д в Соломенском районе.