МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

''Первый раз такое вижу!'' Известный супермаркет нарвался на гнев украинцев

7.4тЧитать материал на украинском

Известный украинский супермаркет Novus попал в скандал из-за того, что торгует испорченным молоком, маркировка на котором свидетельствует о том, что срок годности якобы еще не истек.

В частности, такой инцидент произошел в магазине возле центрального вокзала Киева, написала журналистка Михайлина Скорик на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Novus на вокзале продал молоко "Яготинское" 3,2% со сроком годности до 10 октября, которое скипелось. Объясните, как такое может быть? Это центральный вокзал Киева, где поток клиентов нормальный — очереди ко всем кассам", — возмутилась она.

Журналистка уточнила, что на витрине было две бутылки молока с указанным ею сроком годности, однако она уверена в том, что в цепочке продажа — доставка произошел серьезный сбой.

Новости
"Кто-то будет это жрать": супермаркет Киева уличили в антисанитарии

"Удивлена, потому что не лето же. И за все лето подобных историй не бывало. Чек имею, конечно, вот посмотрите видео. А вот завтрака уже не имею", — с досадой подчеркнула Скорик.

Ее возмущение поддержали в комментариях масса украинцев, которые пожаловались на отключение в магазинах холодильников и на их безответственное отношение к качеству продуктов.

"Мы так какао купили, пакет больше 30 грн, и молоко еще хоть куда-то можно использовать, а какао-кисляк куда?", "Перебивают срок годности. Старый смывают, а новый набивают", "Я так же купила "Яготинское" в "Экомаркете". Срок годности был еще дней пять минимум. Есть версия, что магазины отключают холодильники для экономии. Трэш полный", "Там не редкость в продаже молокопродукты с окончанием срока за два-три дня", "Я уже давно не хожу в "Новус". После того, как фаршированный перец изнутри оказался черным от плесени", — пишут пользователи.

''Первый раз такое вижу!'' Известный супермаркет нарвался на гнев украинцев

''Первый раз такое вижу!'' Известный супермаркет нарвался на гнев украинцев

''Первый раз такое вижу!'' Известный супермаркет нарвался на гнев украинцев

''Первый раз такое вижу!'' Известный супермаркет нарвался на гнев украинцев

Кроме того, на пост Скорик отреагировали представители компании "Яготинское", которые пообещали разобраться в ситуации и также заподозрили сеть супермаркетов в хранении молочной продукции без холодильников.

''Первый раз такое вижу!'' Известный супермаркет нарвался на гнев украинцев

''Первый раз такое вижу!'' Известный супермаркет нарвался на гнев украинцев

Новости
''Жуй свой кал!'' Супермаркет в Киеве оскандалился ''вкусняшкой''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Novus оскандалился продажей кураги с молью. Так, товар с "сюрпризом" обнаружили посетители магазина на проспекте Валерия Лобановского, 4Д в Соломенском районе.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
3
Смешно
0
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Мощно ответили олигархату
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
лб этом скандале ,даже не подозревают 99.99%,граждан ..и да ,нынче как при "тоталитаризме",колбасу и моилочку на и прочее ,на свалки не вывозят,практически все идет на вторичную переработку ,практически все полуфабрикаты и готовая еда в супермаркетах ,сделана из просрочки,либо из того ,что на грани..а по Киеву точек продажи просроченных продуктов ,особенно на выходные ..добрая сотня ,и прямо с земли ...и о чудо ,пользуется эта шняга ,довольно серьезным спросом ,и отовариваются там ,абсолютно не бомжи ...так что нехуй щечки надувать и понты гонять..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги