Первый приход УГКЦ в Украине решил праздновать Рождество 25 декабря

Первый приход Украинской греко-католической церкви решил перейти к празднованию Рождества 25 декабря (именно в эту дату его отмечает большая часть христианского мира).

Как пишет "Западный курьер", на новую дату празднования Рождества перешла церковь Святейшего Сердца Христа Человеколюбца в Ивано-Франковске. За рубежом же разрешение на переход к григорианскому календарю уже получили греко-католики Португалии и Италии.

Между тем патриарх УГКЦ Святослав (Шевчук) в комментарии OBOZREVATEL отметил, что его церковь не будет навязывать верующим новых традиций принудительно, а намерена ждать, пока они сами созреют к этому. "Пусть верующие сами решают, переходить ли на празднование 25 декабря", – сказал он, напомнив, что сейчас большинство греко-католиков в Украине вместе с ПЦУ празднуют Рождество 7 января.

Также юлианского календаря придерживаются Российская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви.

Как пишет "Радио Свобода", украинские греко-католики, которые в начале ХХ века жили на территориях, входивших в состав Польши, не перешли на григорианский календарь по политическим соображениям. Так они пытались сохранить украинские традиции и связь со своими соотечественниками, которые оказались под властью СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL: