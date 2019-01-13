Первый приход МП в Одесской области присоединился к ПЦУ

В Православную церковь Украины перешла первая религиозная община УПЦ МП из Одесской области — прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района.
Как рассказал "Думской" местный житель, отец одного из пленных в РФ украинских моряков Виктор Сорока, решение приняли еще на Рождество, 7 января.
"После литургии состоялось собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней — и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан — за переход в Украинскую церковь", — поведал Сорока.
Он отметил, что церковники МП пытались отговорить граждан от такого решения.
"Сегодня же к нам приезжал благочинный Московского патриархата и рассказывал нам, что мы идем в подчинение туркам, что мы не должны этого делать. Но люди не согласились с его аргументами", — рассказал местный житель.
Прихожане ожидают указа митрополита Епифания о назначении священника в их приход и предполагают, что это может произойти уже на следующей неделе.
dumskaya.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Присоединяться к ПЦУ начали приходы из Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь он служит независимой церкви, и призвал людей следовать за ним.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ. На этот шаг пошли в храме святой великомученицы Параскевы села Тютьки, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки.
В тот же день подобное решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять — в Винницкой.
26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща в Хмельницком районе.
27 декабря присоединились два прихода в Винницкой области и один в Тернопольской.
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