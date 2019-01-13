Первый приход МП в Одесской области присоединился к ПЦУ

В Православную церковь Украины перешла первая религиозная община УПЦ МП из Одесской области — прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково Балтского района.

Как рассказал "Думской" местный житель, отец одного из пленных в РФ украинских моряков Виктор Сорока, решение приняли еще на Рождество, 7 января.

"После литургии состоялось собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан, сейчас их более 300, еще пару дней — и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан — за переход в Украинскую церковь", — поведал Сорока.

Он отметил, что церковники МП пытались отговорить граждан от такого решения.

"Сегодня же к нам приезжал благочинный Московского патриархата и рассказывал нам, что мы идем в подчинение туркам, что мы не должны этого делать. Но люди не согласились с его аргументами", — рассказал местный житель.

Прихожане ожидают указа митрополита Епифания о назначении священника в их приход и предполагают, что это может произойти уже на следующей неделе.

dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

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