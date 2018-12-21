Первый приход МП на Закарпатье поддержал единую церковь

На Закарпатье первый приход перешел из церкви Московского патриархата к епархии единой Православной церкви Украины.

Так поступил приход святого Первомученника архидиакона Стефана в селе Минай, говорится на официальном сайте Закарпатской епархии Православной церкви Украины.

"21.12.2018 г.. настоятель прихода протоиерей Степан Беляк обратился к епископу Ужгородскому и Закарпатскому Варсонофию, с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной Церкви Украины", – сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее данная религиозная община входила в состав Мукачевской епархии УПЦ МП (так называемой "Мукачевской православной епархии").

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"Поэтому епископ Варсонофий издал Указ о включении данного прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ, а протоиерея Степана Биляка принял к епархиальному клиру", – уточнили на сайте прихода.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на объединительном Соборе объявили о создании единой Православной церкви Украины и избрали митрополита Епифания ее главой.

Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Епифаний поддержал инициативу.