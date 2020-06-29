Первый месяц лета в Украине закончится дождями: синоптик дала прогноз

В Украине первый месяц лета закончится пасмурной погодой. Во вторник, 30 июня, ожидаются дожди и грозы.

Такой прогноз дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, 30 июня в страну придет атмосферный фронт, который движется с запада Европы (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

"Ближайшей ночью грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и локальный град пройдут в западных областях Украины. Днем 30 июня фронт сдвинется восточнее, и дожди с грозами и сопутствующими усиленными явлениями – ливнями, шквалами и градом – ожидаются уже вдоль полосы: Черниговщина, Киевщина, Винницкая, Черкасская, Кировоградская области до Одесской области", – написала Диденко.

Синоптик отметила, что дожди и грозы также будут в Крыму, небольшие осадки вероятны в дневные часы на Луганщине и в Приазовье.

"В Харьковской области, в Днепре с районами, на Николаевщине, Херсонщине, в большинстве районов Донетчины и Запорожья существенные осадки – вряд ли", – добавила она.

По словам Диденко, температура воздуха 30 июня в течение дня поднимется до +26...+32 градусов, лишь на западе будет свежее – около +23...+27 градусов. В Киеве во вторник днем предполагается дождь с грозой, также вероятный сильный ветер и град.

Погода в Украине 30 июня Facebook/Наталья Диденко

Погода в Украине 30 июня Facebook/Наталья Диденко

Пост Диденко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что июль начнется и завершится дождями, а в течение месяца будет и жара, и холод.