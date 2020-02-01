Бургер по цене проездного: всплыли фото и видео первого McDonald's в СССР

Первый в Советском Союзе ресторан быстрого питания McDonald's открылся 30 лет назад в Москве – 31 января 1990 года. Бургер там стоил космических по нынешним меркам денег – 3,75 рубля (1,47 гривен) за "Биг-Мак". Для сравнения, столько же стоил проездной в метро на месяц.

Delfi собрало и опубликовало самые яркие видеозаписи и снимки в день открытия американского фаст-фуда. По информации издания, тогда в очереди стояли десятки тысяч человек, которые растянулись на несколько километров (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Открытие первого в СССР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

Чтобы избежать беспорядков, очередь ограничили забором, а движение посетителей регулировала милиция. Кстати, огромные очереди стояли на протяжении целого года работы закусочной.

Открытие первого в СССР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

Всего в день открытия McDonald's обслужил около 30 тысяч человек. Самым известным его посетителем в 1993 году году стал тогдащний президент России Борис Ельцин.

Экс-президент России Борис Ельцин в McDonald's Getty

Кстати, в закусочной на то время работали очень образованные люди. Ведь среди требований было знание иностранных языков, чем в Союзе могли похвастаться немногие. Чаще всего это были студенты престижных вузов, которые проходили специальное обучение. Так что культура обслуживания в McDonald's очень сильно отличалась от принятой в то время в СССР.

Открытие первого в СССР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

Открытие первого в СССР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

Открытие первого в СССР McDonald's Ria Novosti/Scanpix

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