Первый "МакДональдс" открылся ровно 65 лет назад: как он выглядел. Фото

Ровно 65 лет тому назад, 15 апреля 1955 года открылся первый в мире ресторан "МакДональдс". Это произошло в городке Дес-Плейнс, штат Иллинойс, США.

Меню заведения тогда было предельно простым, а знаменитый гамбургер стоил 15 центов. Подробнее о том, каким был первый "МакДональдс", рассказывает OBOZREVATEL.

Территория первого ресторана "МакДональдс", Сан-Бернардино, Калифорния Getty Images

Сама компания "МакДональдс" была основана братьями Диком и Маком Макдоналдами в 1940 году. Их первый ресторан открылся в Сан-Бернардино, штат Калифорния.

McDonald’s Famous Barbeque было обычным кафе для автомобилистов и предлагало своим посетителям около 40 видов зажаренного мяса. Оно приносило братьям около 200 тысяч долларов в год, но Ричард и Морис непрерывно искали пути его усовершенствования.

"МакДональдс" в Сан-Бернардино, Калифорния, 1948 год Pinterest

В 1948 году Макдоналды поняли, что основной доход им приносит продажа гамбургеров, и их осенило.

Они решились и переделали внутренний зал ресторана в конвейер по приготовлению гамбургеров. В меню оставили лишь несколько видов гамбургеров, чипсы и апельсиновый сок, а спустя год его дополнили картошкой фри и любимой штатами кока-колой.

Меню "МакДональдс" Pinterest

Благодаря простому меню и быстрому конвейерному обслуживанию цену гамбургеров удалось снизить до 15 центов, что было намного девшевле, чем в других заведениях города. Предприятие пользовалось небывалым успехом.

Слава о компании Макдоналдов быстро распространялась, и вскоре братья представили лицензии, позволяющие открывать их рестораны в соседних городах.

Когда же дошло дело до открытия заведений по всей Америке, то братья взяли в компаньоны Рэя Крока, продавца машин по изготовлению молочных коктейлей.

Ричард Макдоналд, Морис Макдоналд, Рэй Крок Pinterest

Так в апреле 1955 года "МакДональдс" стал корпорацией. Первый ресторан, открытый ею, назывался Original McDonald’s, именно с него начиналась история успеха и популярности знаменитой сети. А Coca-Cola стала партнером "Макдональдс" фактически с первых дней его существования.

2 марта 1955 года Крок основал новую френчайзинговую компанию "Макдоналдс Систем, Инк.". 15 апреля он открыл свой первый McDonald’s в городке Дес-Плейнс, штат Иллинойс.

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год masterok.livejournal.com

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс masterok.livejournal.com

Команда "МакДональдса" в Дес-Плейнс, Иллинойс masterok.livejournal.com

К 1959 году количество ресторанов, открытых Кроком, превысило сотню, а в 1961 году он за 2,7 миллиона долларов выкупил у братьев Макдоналдов все права на компанию.

Тогда же в подвале ресторана в поселке Элк-Гроув-Виллеидж в Иллинойсе Крок открыл университет гамбургерологии – первый в мире корпоративный университет предприятия общественного питания.

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год masterok.livejournal.com

Музей McDonalds Getty Images

Рэй Крок сохранил заложенные братьями Макдоналд принципы: небольшое, но качественное меню, быстрое и дружелюбное обслуживание, конвейерное производство бургеров и добавил к ним высшие стандарты чистоты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в 1990 году в СССР впервые открылся ресторан McDonald's. Бургер там стоил космических по нынешним меркам денег – 3,75 рубля (столько же стоил проездной в метро на месяц). Всего в день открытия McDonald's обслужил около 30 тысяч человек.