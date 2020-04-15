Главная Новости
15 апреля • обновлено в 15:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Первый "МакДональдс" открылся ровно 65 лет назад: как он выглядел. Фото

525
Читать материал на украинском

Ровно 65 лет тому назад, 15 апреля 1955 года открылся первый в мире ресторан "МакДональдс". Это произошло в городке Дес-Плейнс, штат Иллинойс, США.

Меню заведения тогда было предельно простым, а знаменитый гамбургер стоил 15 центов. Подробнее о том, каким был первый "МакДональдс", рассказывает OBOZREVATEL.

Территория первого ресторана "МакДональдс", Сан-Бернардино, Калифорния

Территория первого ресторана "МакДональдс", Сан-Бернардино, Калифорния

Getty Images

Сама компания "МакДональдс" была основана братьями Диком и Маком Макдоналдами в 1940 году. Их первый ресторан открылся в Сан-Бернардино, штат Калифорния.

McDonald’s Famous Barbeque было обычным кафе для автомобилистов и предлагало своим посетителям около 40 видов зажаренного мяса. Оно приносило братьям около 200 тысяч долларов в год, но Ричард и Морис непрерывно искали пути его усовершенствования.

"МакДональдс" в Сан-Бернардино, Калифорния, 1948 год

"МакДональдс" в Сан-Бернардино, Калифорния, 1948 год

Pinterest

В 1948 году Макдоналды поняли, что основной доход им приносит продажа гамбургеров, и их осенило.

Они решились и переделали внутренний зал ресторана в конвейер по приготовлению гамбургеров. В меню оставили лишь несколько видов гамбургеров, чипсы и апельсиновый сок, а спустя год его дополнили картошкой фри и любимой штатами кока-колой.

Меню "МакДональдс"

Меню "МакДональдс"

Pinterest

Благодаря простому меню и быстрому конвейерному обслуживанию цену гамбургеров удалось снизить до 15 центов, что было намного девшевле, чем в других заведениях города. Предприятие пользовалось небывалым успехом.

Слава о компании Макдоналдов быстро распространялась, и вскоре братья представили лицензии, позволяющие открывать их рестораны в соседних городах.

Когда же дошло дело до открытия заведений по всей Америке, то братья взяли в компаньоны Рэя Крока, продавца машин по изготовлению молочных коктейлей.

Ричард Макдоналд, Морис Макдоналд, Рэй Крок

Ричард Макдоналд, Морис Макдоналд, Рэй Крок

Pinterest

Так в апреле 1955 года "МакДональдс" стал корпорацией. Первый ресторан, открытый ею, назывался Original McDonald’s, именно с него начиналась история успеха и популярности знаменитой сети. А Coca-Cola стала партнером "Макдональдс" фактически с первых дней его существования.

2 марта 1955 года Крок основал новую френчайзинговую компанию "Макдоналдс Систем, Инк.". 15 апреля он открыл свой первый McDonald’s в городке Дес-Плейнс, штат Иллинойс.

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год

masterok.livejournal.com

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс

masterok.livejournal.com

Команда "МакДональдса" в Дес-Плейнс, Иллинойс

Команда "МакДональдса" в Дес-Плейнс, Иллинойс

masterok.livejournal.com

К 1959 году количество ресторанов, открытых Кроком, превысило сотню, а в 1961 году он за 2,7 миллиона долларов выкупил у братьев Макдоналдов все права на компанию.

Тогда же в подвале ресторана в поселке Элк-Гроув-Виллеидж в Иллинойсе Крок открыл университет гамбургерологии – первый в мире корпоративный университет предприятия общественного питания.

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год

Первый "МакДональдс" в Дес-Плейнс, Иллинойс, 1955 год

masterok.livejournal.com

Музей McDonalds

Музей McDonalds

Getty Images

Рэй Крок сохранил заложенные братьями Макдоналд принципы: небольшое, но качественное меню, быстрое и дружелюбное обслуживание, конвейерное производство бургеров и добавил к ним высшие стандарты чистоты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в 1990 году в СССР впервые открылся ресторан McDonald's. Бургер там стоил космических по нынешним меркам денег – 3,75 рубля (столько же стоил проездной в метро на месяц). Всего в день открытия McDonald's обслужил около 30 тысяч человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эффективный бизнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Эффективный бизнес
Место
США
Теги
бизнесмен экономика McDonald's История
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги