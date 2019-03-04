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Первый храм греко-католиков перешел в ПЦУ

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Во Львове прихожане храма Сретения Господня проголосовали за переход из Украинской греко-католической церкви в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил декан Украинской академии книгопечатания Игорь Барановский, передает ZAXID.NET.

В храме Сретения Господня проводили богослужения греко-католики и римо-католики.

Храм Сретения Господня

Храм Сретения Господня

zaxid.net

Между прихожанами этих двух конфессий возник конфликт, после чего УГКЦ отозвала оттуда своего священника и долго не назначала нового. Поэтому греко-католики проводили службы без отца.

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Приходы РПЦ массово перешли в ПЦУ: Епифаний назвал число

В феврале 2019 года УГКЦ вообще ликвидировала этот приход.

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний рассказал, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
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Иванов Петр
Иванов Петр
Во сектанты рубят! Уже на католиков руки загребущие тянут. Посмотрим, как щепки будут лететь, точнее в чьи головы? Ато вариантов ещё много: синагоги, мечети,молельные дома,дацаны.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Как это - вот так, просто, взяли и перешли из католичества в православие? Я не большой богослов, но, по-моему, у католиков, пусть даже греческого, а не римского обряда, слишком много принципиальных отличий во взглядах на веру с православными, что делает любые компромиссы практически невозможными - либо католицизм, либо православие.
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