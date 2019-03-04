Первый храм греко-католиков перешел в ПЦУ

Во Львове прихожане храма Сретения Господня проголосовали за переход из Украинской греко-католической церкви в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил декан Украинской академии книгопечатания Игорь Барановский, передает ZAXID.NET.

В храме Сретения Господня проводили богослужения греко-католики и римо-католики.

Храм Сретения Господня zaxid.net

Между прихожанами этих двух конфессий возник конфликт, после чего УГКЦ отозвала оттуда своего священника и долго не назначала нового. Поэтому греко-католики проводили службы без отца.

В феврале 2019 года УГКЦ вообще ликвидировала этот приход.

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний рассказал, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

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