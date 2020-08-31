Первый день осени принесет 36-градусную жару: синоптик поделилась прогнозом

В Украине во вторник, 1 сентября, будет солнечная и по-настоящему летняя жаркая погода, которую будет предопределять антициклон.

Осадки предусматриваются только на западе. Таким прогнозом на первый день осени поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"1 сентября жара в Украине еще будет кусаться. В большинстве областей предполагается +30... +36 градусов. Ну, и ясно, что солнце. Это все антициклон старается", – прокомментировала она.

Данные о погоде в Украине 1 сентября (Facebook Наталья Диденко)

Однако, по ее словам, циклоничнисть с Запада во вторник дотянется и до соответствующего украинского региона. Так, в западных областях пройдут дожди с грозами, а температура воздуха опустится до +22... +27 градусов. Тогда как в Черновицкой области и на Хмельнитчине, несмотря на осадки, еще будет наблюдаться жара до +30.

Карта погоды в Украине 1 сентября (Facebook Наталья Диденко)

В Киеве новый осенний сезон начнется старой летней погодой – будет сухо и также под +30 градусов, хотя предыдущие модели, отметила Диденко, обещали небольшое послабление жары.

Прогноз синоптика на 1 сентября (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, погода в Украине в сентябре будет летней до середины месяца – температура воздуха будет колебаться от +15 до +32 градусов. Вместе с тем, уже в первые дни сентября ожидаются дожди.

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