Мужчина из Черновцов, который стал первым подтвержденным инфицированным новым коронавирусом COVID-19 в Украине, пошел на поправку.

Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением Черновицкой областной больницы Валентина Миндреску "Суспільному". У него уже снизилась температура.

Утром 4 марта у больного температура составила 36,7 градусов. У него наблюдается незначительный кашель.

Первый больной коронавирусом в Украине пошел на поправку УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

С первым в Украине пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, контактировали еще 35 человек. Сейчас они находятся под контролем медиков, их состояние здоровья удовлетворительное.

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