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Первые полтысячи: приходы РПЦ массово "сбегают" в ПЦУ

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Решения о переходе из РПЦ в Украине в новообразованную ПЦУ приняли уже более 500 приходов.

Об этом сообщает ТСН. Лидером по активности переходов остается Волынская область. Там количество приходов, которые вышли из РПЦ, уже перевалило за сотню, тогда как общее количество зарегистрированных общин этой церкви в регионе одна из крупнейших по Украине – более 600.

Также много приходов приняли решение перейти к ПЦУ в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской и Львовской областях. В частности, в одном из районов Львовщины все приходы бывшего Московского патриархата перешли в ПЦУ.

Томос для ПЦУ

Томос для ПЦУ

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Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сестрятин Радивиловского района Ривненской области священники РПЦ заблокировали храм, прихожане которого приняли решение перейти в Православную церковь Украины.

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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Сколько бы бандеры ни захватили церквей, их секта все равно не признают)))
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0
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an and
an and
Михайлов Александр, А нам в Украине и не нужно ваше признание! А церкви никто не захватывает! Все они построены на деньги прихожан, они ими и распоряжаются как считают нужным!
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1
0
an and
an and
Никто и не сомневается, что будут тысячи переходов! Любой процесс, если он естественнен, будет идти и по нарастающей! Несмотря на все угрозы и интриги со стороны недовольных и обиженных в лице РПЦ. И безусловно, в своей стране народ имеет право и должен иметь свою церковь! У России своя, в Украине своя! Не вижу в этом ничего, кроме хорошего!
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1
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an and
an and
Все остальные разговоры, какие то доводы, построенные на искажении истории, своевольной ее трактовке, политических интересах и прочем, это уже всё "от лукавого"!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Ага, знаем ваших активистов и патриотов
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