Первые полтысячи: приходы РПЦ массово "сбегают" в ПЦУ

Решения о переходе из РПЦ в Украине в новообразованную ПЦУ приняли уже более 500 приходов.

Об этом сообщает ТСН. Лидером по активности переходов остается Волынская область. Там количество приходов, которые вышли из РПЦ, уже перевалило за сотню, тогда как общее количество зарегистрированных общин этой церкви в регионе одна из крупнейших по Украине – более 600.

Также много приходов приняли решение перейти к ПЦУ в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской и Львовской областях. В частности, в одном из районов Львовщины все приходы бывшего Московского патриархата перешли в ПЦУ.

Томос для ПЦУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сестрятин Радивиловского района Ривненской области священники РПЦ заблокировали храм, прихожане которого приняли решение перейти в Православную церковь Украины.

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