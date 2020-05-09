Первые минуты мира: знаковые фото из Берлина напомнили в сети

Украинский институт национальной памяти опубликовал в Facebook фото, которые были сделаны в Берлине после капитуляции нацистской Германии перед войсками союзников.

Первый Акт о капитуляции был подписан 7 мая в 02:41 во французском Реймсе. Второй документ подписали 8 мая 1945 в 22:43 в немецкой столице.

"По требованию представителя СССР генерала Ивана Суслопарова США и Великобритания согласились отложить публичное объявление капитуляции, чтобы Советский Союз мог подготовить другую церемонию в Берлине. Сталин стремился подписания капитуляции именно в захваченной советскими войсками столицы Германии", – говорится в сообщении.

Генерал Вермахта Йодль подписывает Акт о капитуляции Германии 7 мая 1945 в Реймсе

Отмечается, что Акт 8 мая почти дословно повторял документ, подписанный днем ​​ранее, включая время прекращения огня – 23:01 по центральноевропейскому времени (01:01 9 мая по Москве).

"Впоследствии в СССР на информацию о капитуляции 7 мая наложили запрет. В Советском Союзе сообщение об окончании войны прозвучало по радио только в 22.00 9 мая, которое впоследствии стало центральной датой в СССР для празднования победы в войне", – указано в информации.

Советская делегация на подписании капитуляции Германии 8 мая 1945 в Берлине

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