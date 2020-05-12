Первые две области в Украине ввели адаптивный карантин: что можно и нельзя
В Черновицкой и Ривненской областях решили продлить действие ограничений в связи с пандемией коронавируса, первыми введя так называемый адаптивный карантин.
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Соответствующее решение приняли областные комиссии ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-служб Черновицкой и Ривненской ОГА на страницах в Facebook.
Черновицкая область
На Буковине продлили действие ограничений на:
работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;
пребывание в общественных местах без масок;
проведение массовых мероприятий;
посещение детских и спортивных площадок;
предоставление стоматологических услуг.
Зато разрешено возобновить работу:
кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос);
адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
музеев.
Отмечается, что одновременно карантин и в дальнейшем будет проходить в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях. Кроме этого, продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.
"Напоминаем, что особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений. Все мероприятия следует осуществлять с соблюдением требований постановлений главного санитарного врача Украины", – обратились к гражданам в Черновицкой ОГА.
Ривненская область
Со своей стороны в Ривненской ОГА подчеркнули, что тоже не по всей области смягчили карантин с 11 мая.
В частности, отложили ослабление ограничений до 22 мая в Рокитновском районе, поскольку за последнюю неделю там зафиксировали значительный прирост больных коронавирусом.
Сейчас в районе 55 инфицированных, один человек умер. Из-за увеличения случаев пришлось перенести КПП из села Познань на северный въезд/выезд в село Ракитное.
Также карантин продолжат действовать полностью в селе Заря Ровенского района, где остается большое количество больных COVID-19. По состоянию на 12 мая в населенном пункте 84 инфицированных, а это треть от всех случаев в районе. В селе тоже продолжают действовать блокпосты.
Соответствующее решение касается и трех сел Корецкого района – Рассвет, Щекичин и Невирков. За последние дни там тоже участились новые случаи болезни.
"Напомним, что правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. Вместе с тем, за местными органами власти остается право продолжать или усиливать карантин в зависимости от ситуации", – пояснили в Ривненской ОГА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из 11 мая власти в регионах Украины имеют право усиливать те или иные карантинные меры в зависимости от ситуации, то есть будет действовать так называемый адаптивный карантин.
Под адаптивный карантин попадут те регионы, где будет наблюдаться высокий уровень заражения COVID-19.
Кабинет министров Украины решил ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, с 11 мая. В то же время карантин продлили до 22 мая.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая, несмотря на уже начатое смягчение ограничений, карантин в Украине из-за коронавируса продолжат.