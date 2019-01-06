МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото

995Читать материал на украинском

В воскресенье, 6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, в 3:42 по киевскому времени произошло частичное солнечное затмение. Оно состоялось на 15 градусах Козерога.

В день затмения не рекомендуется начинать ничего важного, так как оно усиливает малейшие негативные факторы вибраций дня, в который происходит.

6 января также прогнозируются магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня, которая сказывается на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новости
Землю ждет кровавое суперлуние после Нового года: названа дата

OBOZREVATEL предлагает посмотреть первые фото солнечного затмения.

Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото
Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото
Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото
Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото
Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото
Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото
Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото
Первое солнечное затмение в 2019 году: появились удивительные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, после Нового года, в январе 2019-го, украинцев ждут несколько магнитных бурь, поэтому метеочувствительным людям нужно быть острожными.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги