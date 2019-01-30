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Первое дыхание весны: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

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В Украине в среду, 30 января, в большинстве западных, северных и центральных областей прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом.

На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла; на востоке страны ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

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Первое дыхание весны: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

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В Киеве 30 января небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью, утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Первое дыхание весны: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, в Украину в феврале придет настоящая зима с сильными морозами, в северных областях температура местами опустится до -30.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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