Первое дыхание весны: появился подробный прогноз погоды на февраль в Украине

Погода в феврале 2019 года в Украине будет капризной и неблагоприятной. Украинцев ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

Несмотря на капризы погоды, лютые морозы не предвидятся. Так, будет наблюдаться значительное колебание температуры воздуха. Во второй декаде месяца начинается постепенное возрастание температуры. Среднее значение месячной нормы для Украины -7...-1ºС, сообщает Мeteoprog.

В первой половине месяца настанет потепление, не исключены осадки мокрого снега, на юге страны возможны дожди. Со второй половины февраля украинцев ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой.

Погода в Украине Иллюстрация

В конце месяца почувствуется первое дыхание весны: столбики термометров поднимутся выше 0 градусов Цельсия. Но ночи будут холодными с минусовыми температурами.

Прогноз погоды на февраль 2019 в Украине:

1-7 февраля – значительная облачность. Локально выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью -10…-5ºС. Днем теплее всего будет в южных областях до +3…+5ºС.

7-14 февраля – погода будет облачной, интенсивные снегопады не предвидятся. Температура воздуха днем будет подниматься до +1…+3ºС.

14 – 21 февраля – прогнозируется незначительное похолодание и осадки мокрого снега.

21 – 28 февраля – в Украине сохранится достаточно теплая погода. Как завершающий аккорд зимы возможны обильные снегопады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 5 февраля ожидается резкое снижение температуры — похолодать может до -30. В последние дни января ожидается оттепель. Но продлится она лишь до начала февраля.

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