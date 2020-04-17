Первая женщина-командир механизированного подразделения ВСУ Виктория Дворецкая поделилась с украинцами впечатляющей историей о своем боевом пути на Донбассе.

В частности, в программе "Воин – это я" она рассказала об ожесточенных боях за Марьинку. Ролик опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Он собрал 2 тысячи лайков, десятки комментариев и 300 репостов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я приехала принимать роту, которая только два или три дня назад зашла в район. Уже на третий день я получила боевую задачу, мы начали продвигаться. Мы стали на позиции, которые уже считались как тыловые. И комбат решил всем батальоном выравнивать линию обороны. Батальон держал тогда 17 км линии обороны. Своей ротой огневой поддержки мы держали 4-5 км", – вспоминает защитница.

По ее словам, тогда же произошло ее "боевое крещение". Поскольку как только она с подчиненными заняла позиции, начался мощный обстрел, который длился около часа.

"Это была первая операция, когда надо было принимать серьезные решения. Мы понимали, что если пойдем к ребятам, которые были в "секретах", то на них приведем этот обстрел. У нас все машины перебило: джипы, "Урал" в капонире. Все было перебито. Мы переживали, что, если обстрел перейдет на "секреты", никто не вывезет раненых. Тогда я взяла ответственность на себя и решила выйти в сторону села, которое было позади нас", – рассказывает Дворецкая.

Виктория Дворецкая Скриншот видео

В тот раз ей удалось сберечь жизни всех своих бойцов, как и в последующие год и восемь месяцев, которые она руководила подразделением. За это время в нем не было ни единой потери. Однако в первый год войны, по словам девушки, ей пришлось увидеть множество смертей своих побратимов.

"Я за 2014 год видела очень много смертей, я звонила почти всем матерям нашего батальона, когда были потери. Я очень боялась кого-то потерять. Поэтому я была не злой, а суровой. Я всегда говорила, что мне главное, чтобы мои люди остались живы", – подчеркивает защитница Украины.

Однако война все же принесла Героине личные трагедии. Так, на минах подорвались ее побратимы, среди которых был лучший друг девушки. Тела погибших воинов она вместе с подчиненными выносила с поля боя под прицелами вражеских БМП.

Также Дворецкая рассказала, как ей удалось стать одной из первых женщин-командиров в украинской армии. По словам девушки, она прошла первый пилотный курс подготовки офицеров запаса на базе Национального университета обороны имени Черняховского.

"Тогда я стала первой женщиной, которой позволили учиться на командира механизированных подразделений. Этим мы создали первый прецедент, когда женщина заступила на должность заместителя по боевой подготовке роты огневой поддержки", – отметила военнослужащая.

"У меня было очень много техники: пулеметы, зенитки, "Рапиры", ПТУРы. В плане вооружения между ротными меня называли самой богатой невестой, с приданым", – шутит она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора заместителю начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлии Лапутиной.

Таким образом, во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание.

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