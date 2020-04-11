Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад

Если количество новых случаев заражения на коронавирус в мире будет уменьшаться в течении недели-полтора, это значит – первая волна эпидемии достигла плата и пойдет на спад.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита. По его словам, пока что мы наблюдаем массовый рост, когда каждое следующее поколение инфицированных удваивается и будет доходить до определенного пика.

коронавирус в мире 5 канал

"Если в течение недели-полутора количество новых случаев инфицирования коронавирусом не будет расти, это значит, что мы достигли плата. После этого первая волна эпидемия пойдет на спад. Пока что наблюдаем ее естественный ход, когда один неизолированный больной заражает двух. Математическая прогрессия. За 5-6 дней популяция больных теоретически может увеличиваться вдвое. Такой массовый рост дойдет до определенного пика, потом на вирус одновременно начнут влиять профилактические меры: ограничение, карантин, изменение поведения людей", – уточнил он.

Полную версию интервью с Владимиром Курпитой читайте на днях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского вирусолога Надежды Жлобак, медицинская система Украины пока что справляется с количеством инфицированных коронавирусом, а "благодаря" эпидемии у нас не успели закрыть большое количество инфекционных больниц.