Первая волна COVID-19 в Украине нарастает: врач дал прогноз

В Украине идет системное нарастание первой волны коронавируса, максимальное обострение ожидается в середине осени.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

"Дальше ситуация будет ухудшаться. Более того – она резко ухудшится к концу октября", – спрогнозировал он.

По словам медика, резкое увеличение количества новых случаев заражения COVID-19 было прогнозируемым в силу целого ряда причин. Так, в Украине не проводятся эпидемиологические расследования в очагах заражения, контактных людей не отправляют на самоизоляцию и не тестируют.

Врач добавил, что больше всего COVID-19 распространяется в закрытых помещениях, где находится большое количество людей, в том числе в офисах и в заведениях общественного питания, где игнорируются карантинные требования.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в конце августа текущего года врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине началась вторая волна COVID-19.

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