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13 марта • обновлено в 17:58
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Первая смерть от коронавируса в Украине: семью погибшей взяли под охрану

4.6т
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В Радомышле Житомирской области полиция взяла под охрану семью женщины, которая скончалась от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. Охрана публичной безопасности и порядка обеспечивается вблизи мест проживания родных погибшей.

Полиция взяла под охрану семью украинки, умершей от коронавируса

Полиция взяла под охрану семью украинки, умершей от коронавируса

Сейчас ее семья находится в самоизоляции.

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.

Среди 22 человек, изолированных из-за контактов с инфицированной пациенткой, оказались двое жителей Киева.

Вскоре местные власти объявили, что в Радомышле вводят режим чрезвычайного положения.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
смерть вирус
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
В какой еще стране вводят такие меры со своими гражданами? Едина країна кажете?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Правильно, а то после единения украинского народа сожгут ведь...
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