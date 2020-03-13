Первая смерть от коронавируса в Украине: семью погибшей взяли под охрану

В Радомышле Житомирской области полиция взяла под охрану семью женщины, которая скончалась от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. Охрана публичной безопасности и порядка обеспечивается вблизи мест проживания родных погибшей.

Полиция взяла под охрану семью украинки, умершей от коронавируса

Сейчас ее семья находится в самоизоляции.

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.

Среди 22 человек, изолированных из-за контактов с инфицированной пациенткой, оказались двое жителей Киева.

Вскоре местные власти объявили, что в Радомышле вводят режим чрезвычайного положения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!