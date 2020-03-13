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13 марта • обновлено в 18:38
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Первая смерть от коронавируса в Украине: что известно о погибшей пенсионерке из Радомышля

4.5т
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У 71-летней жительницы Радомышля (Житомирской области), которая 13 марта скончалась от коронавируса, врачи также обнаружили двустороннюю пневмонию.

Пенсионерка после госпитализации успела сообщить, что ее самочувствие ухудшилось 3 марта. Она якобы обращалась к врачам, но ей померили давление и отпустили домой.

В феврале она путешествовала Польшей, и в начале марта вернулась сначала во Львов, где гостила у родственников, после чего приехала в Радомышль.

Утром 13 марта у пенсионерки начал падать уровень кислорода в крови, поэтому врачи решили подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Состояние женщины стабилизировалось, но уже через час резко ухудшилось. Врачи пять раз реанимировали ее, однако спасти не смогли.

Как писал OBOZREVATEL, также в Украине зафиксировано еще два случая заболевания коронавирусом в Черновицкой области, где инфицировались двое мужчин 39 и 64 лет.

В Минздраве сообщили, что в зоне наименьшего риска в Украине находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет. Чем старше человек, тем более он уязвим.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Житомир
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Лукянчук Вероника
Лукянчук Вероника
Ребята, если у неё, согласно вашей статье, корона вирус выявили только вчера, то каким образом все, кто контактировал с ней во Львове могли уже пройти двух недельный карантин?
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