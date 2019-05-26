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Первая леди Днепра приняла участие в полумарафоне

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Первая леди Днепра Марина Филатова преодолела шестикилометровую дистанцию в составе эстафетной команды на полумарафоне Interpipe Dnipro Half Marathon.

Первая леди Днепра приняла участие в полумарафоне

В Днепре произошло масштабное спортивное событие – четвертый Interpipe Dnipro Half Marathon. В этом году к полумарафону присоединились около 5 тысяч спортсменов из разных стран. Бегуны покоряли различные дистанции, самая длинная из которых превышает 21 километр. Преодолеть расстояние можно было индивидуально или в составе команды.

Первая леди Днепра приняла участие в полумарафоне

Так, шестикилометровую дистанцию эстафеты на полумарафоне покорила президент Федерации легкой атлетики Днепропетровской области и города Днепра Марина Филатова.

Первая леди Днепра приняла участие в полумарафоне

"Отличная погода, трасса. Поддержка впечатляет. В целом качество беговых соревнований становится лучше, и это радует", – сказала первая леди Днепра.

Ранее сообщалось, что в Днепре в четвертый раз стартовал Interpipe Dnipro Half Marathon, в котором приняли участие около 5000 участников из 11 стран мира.

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Персона
Борис Филатов
Место
УкраинаДнепр
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леня зе
леня зе
это мне нравится, днепропетровским начинаете яйца вылизывать и это правильно
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