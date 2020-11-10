Первая белорусская АЭС остановилась почти сразу после торжественного запуска

Таша Адамович Общество 14:32, 10.11.2020

Производство электроэнергии на первой Белорусской атомной станции (БелАЭС) приостановлено.

Об этом 10 ноября сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя БелАЭС. Для запуска станции необходим ремонт некоторого оборудования, говорится в сообщении.

Нужна замена определенного оборудования, сказал собеседник журналистов. При этом предполагаемые сроки возобновления выработки электроэнергии он назвать затруднился. По его словам, на станции идет наладка оборудования, продолжаются пусконаладочные работы.

О приостановке работы АЭС вечером понедельника, 9 ноября, сообщило министерство энергетики Беларуси. Там заявили, что на предприятии выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Причины поломки в министерстве не назвали.

По сообщению белорусских СМИ, турбина первого энергоблока станции была остановлена еще в воскресенье, 8 ноября, из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Эта поломка неопасна, но требует времени для ремонта.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС в субботу 7 ноября заявил – после запуска атомной электростанции страна станет ядерной державой.

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