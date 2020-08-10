Персеиды достигнут пика 11-12 августа: как и где увидеть мощнейший звездопад

Пик звездопада Персеид в 2020 году ожидается в ночь с 11 на 12 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, мощность метеорного потока может достичь 100 метеоров в час.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как и где лучше всего любоваться необычайным зрелищем.

Сколько продлятся Персеиды

Самый яркий и насыщенный звездопад 2020 года – Персеиды – приходится на период 17 июля – 24 августа, но наибольшей интенсивности он достигнет 11-13 августа, когда Земля будет проходить через самую крупную часть шлейфа кометы Свифта – Таттла.

Персеиды в ночном небе Фото: wsfa.com

Где можно увидеть Персеиды?

Звездопад можно увидеть невооруженным глазом в любой точке мира, а из северного полушария, можно наблюдать до 100 ярких метеоров, будто вылетающих из созвездия Персея (отсюда и название – Персеиды).

При этом лучшие виды откроются в средних северных широтах: это США, Европа, Канада, пишет Daily Mail. Также любоваться зрелищем можно в Мексике и Центральной Америке, Азии, большей части Африки и некоторых частях Южной Америки.

Наблюдать Персеиды лучше всего в местности, удаленной от огней города, желательно на открытом пространстве: в лесу, степи, на берегу моря, реки или озера. При этом самые яркие метеоры можно будет рассмотреть даже в городе в темное время суток.

Наблюдать звездопад Персеиды лучше всего вдали от огней города Фото: EarthSky / Facebook

Как увидеть Персеиды онлайн

Те, кто не смогут по тем или иным причинам увидеть метеорный поток вживую, смогут наблюдать зрелище онлайн: трансляция будет вестись, в частности, на сайте и в YouTube NASA.

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