Персеиды достигнут пика 11-12 августа: как и где увидеть мощнейший звездопад

Лучшие виды на Персеиды откроются в средних северных широтах. Фото: Jim Baugh / Facebook
Пик звездопада Персеид в 2020 году ожидается в ночь с 11 на 12 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, мощность метеорного потока может достичь 100 метеоров в час.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как и где лучше всего любоваться необычайным зрелищем.
Самый яркий и насыщенный звездопад 2020 года – Персеиды – приходится на период 17 июля – 24 августа, но наибольшей интенсивности он достигнет 11-13 августа, когда Земля будет проходить через самую крупную часть шлейфа кометы Свифта – Таттла.
Персеиды в ночном небе Фото: wsfa.com
Звездопад можно увидеть невооруженным глазом в любой точке мира, а из северного полушария, можно наблюдать до 100 ярких метеоров, будто вылетающих из созвездия Персея (отсюда и название – Персеиды).
При этом лучшие виды откроются в средних северных широтах: это США, Европа, Канада, пишет Daily Mail. Также любоваться зрелищем можно в Мексике и Центральной Америке, Азии, большей части Африки и некоторых частях Южной Америки.
Наблюдать Персеиды лучше всего в местности, удаленной от огней города, желательно на открытом пространстве: в лесу, степи, на берегу моря, реки или озера. При этом самые яркие метеоры можно будет рассмотреть даже в городе в темное время суток.
Наблюдать звездопад Персеиды лучше всего вдали от огней города Фото: EarthSky / Facebook
Те, кто не смогут по тем или иным причинам увидеть метеорный поток вживую, смогут наблюдать зрелище онлайн: трансляция будет вестись, в частности, на сайте и в YouTube NASA.
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