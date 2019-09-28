Перевод часов отменят? Как перейти на зимнее время и что ожидает украинцев

В Украине снова переведут часы на зимнее время уже 27 октября. Ежегодный ритуал отменять не будут, хотя разговоры на эту тему идут регулярно.

Почему украинцы до сих пор переводят стрелки часов и когда это закончится — разбирался OBOZREVATEL.

Этот текст о:

переводе часов на зимнее время. Когда это делается и почему;

опыте Европы. Какие изменения там хотят внедрить со следующего года;

влиянии перевода часов на экономику и организм человека.

Так часы переводят?

Да, в этом году точно. На час назад стрелочку нужно будет перевести в ночь на 27 октября. Распоряжение уже есть и оно подписано в Кабинете министров. Фото опубликовал уже замминистра экономического развития и торговли Тарас Качка.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" 27 октября 2019 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", — сказано в документе.

Документ о переводе часов Facebook: Тарас Качка

В связи с переводом стрелок правительство просит СМИ уведомлять украинцев об окончании летнего времени, в том числе ежедневно в течение трех последних дней перед отменой действия летнего времени (с 24 по 26 октября).

Так будет и дальше?

Да, пока реальных продвижений нет. Украинские чиновники говорят об опыте Европейского Союза, где всерьез заговорили об отмене сезонного времени. Правда, из-за бюрократии процесс слишком затянулся.

Еврокомиссия еще 5 июля 2018 года запустила на своем сайте онлайн-голосование, где каждый житель ЕС может поддержать идею отменить практику сезонного времени. По предварительным данным, примерно 80 % (4,6 миллионов человек) проголосовавших поддержали идею.

А уже 26 марта 2019 года Европарламент высказался “за” инициативу и проголосовал за отмену ежегодного перехода. Как пишет DW, в соответствии с утвержденным графиком страны-члены ЕС должны сообщить Еврокомиссии до апреля 2020 года, какого времени — летнего или зимнего — они в долгосрочной перспективе будут придерживаться на своей территории.

В марте 2021 года часовые стрелки в последний раз переведут на 60 минут вперед — в соответствии с летним распорядком. Чтобы избежать разнобоя, государства должны будут использовать предстоящий временной промежуток, чтобы согласовать свое решение с соседними странами и выработать единый консенсус.

Какое отношение к этому имеет Украина?

Практика перевода часов официально утверждена постановлением Кабмина еще в 1996 году. Согласно принятым нормам, переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа утра на 1 час назад, на летнее — в последнее воскресенье марта в 3 часа ночи на 1 час назад.

В комментариях к публикации замминистра экономического развития, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал, что пока планов отменить перевод часов нет. “Пока ЕС переводит часы, нет”.

Как это влияет на экономику?

Об отсутствии реального экономического эффекта от ежегодного перехода на то или иное время в комментарии OBOZREVATEL заявил замдиректора по научной работе Института общей энергетики НАН Украины Виктор Белодед.

“Для Украины, которая находится в одном часовом поясе — смысла в переходе на летнее и зимнее время не вижу никакого. Единственное, может возникнуть небольшая проблема для крайних восточных и западных территорий, но тут необходимо просто сместить начало и конец рабочего дня. Особых трудностей не будет, всем станет удобнее”, — пояснил научный сотрудник.

Экономист Борис Кушнирук считает, что перевод часов никак не влияет на потребление электроэнергии.

"Сейчас, учитывая, что мы потребляем электроэнергию фактически в круглосуточном режиме, даже когда отдыхаем — холодильники, бойлеры включены и так далее — то влияние этого фактора перехода на зимнее и летнее время теряет свою актуальность. Потому в Евросоюзе было решение, чтобы перейти к системе постоянного времени.

Когда-то это было сделано, во времена перестройки Советский Союз перешел к модели, которая в то время работала в Европе. Мы оставались в ней до этого времени. Очевидно, что когда Евросоюз одобрит решение перейти к постоянному времени, не менять зимнее и летнее время, то Украина тоже откажется от этого, потому что это делать уместнее вместе с Евросоюзом, потому что не будет проблем, связанных с согласованием часовых поясов, которые возникают постоянно при переходе на зимнее и летнее время. Если мы находимся в едином режиме и делаем переход вместе с ними, то, когда они отменят, и нам будет целесообразно сделать то же самое", — детально указал специалист.

Как влияет на здоровье человека?

Переход на новое время является нагрузкой для организма, поскольку ему сложно привыкнуть к новому режиму, однако врачи советуют подготовится к переходу на зимнее время заранее, как минимум за неделю.

Предлагаем ознакомиться со списком полезных советов, которые помогут быстрее привести себя в норму:

Сон. Во-первых, нужно скорректировать режим сна заранее. В частности, хотя за неделю до перехода на зимнее время. В случае, если уснуть раньше не получается перед сном можно принять теплю ванну, которая расслабляет и помогает быстрее заснуть.

Режим дня. Раз ложиться придется раньше, то ужинать также придется на час раньше обычного. К этому стоит подготовиться. В этот период – день-два до начала перехода на зимнее время – лучше отказаться от принятия алкоголя и кофе с кофеином.

Дети. Детям можно помочь адаптироваться. Здесь применяются похожие советы, как и для взрослых. В частности переместить на час ранее режим дня, а также отход ко сну.

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