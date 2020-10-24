Перевод часов на зимнее время в Украине: появилось объяcнение о графике поездов

С 25 октября поезда в Украине будут курсировать по зимнему времени после перевода часов 2020.

Время отправления и прибытия поездов в билетах "Укрзалізниці" указано уже с учетом этого перехода, передает "Информатор".

В посадочных документах учитывается уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

"Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, перевод часов на зимнее время в 2020 году в Украине состоится в 04:00 в последнее воскресенье октября – в ночь с 24 на 25 октября. Так, стрелки нужно будет перевести на один час назад.