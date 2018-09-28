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Перевод часов на зимнее время в Украине: названа дата

22.4тЧитать материал на украинском

В Украине в ночь на 28 октября пройдет ежегодный переход на зимнее время.

Как говорится в постановлении Кабинета министров от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени, перевести часы следует на один час назад в 04:00.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документе.

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Перевод часов на зимнее время в Украине: названа дата

Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономического развития и торговли выступило с идеей отменить перевод часов, поскольку нет экономического обоснования перехода на летнее время.

У этой инициативы есть плюс и минусы. Украинцы прошли опрос по этому поводу и поддержали идею.

Место
Украина
Объект
время
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Нитлаков Дмитрий
Нитлаков Дмитрий
Как хозяин скажет - так и будете скакать, у нацистов хотелки давно выжгли.
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Damm Eugen
Damm Eugen
Нитлаков Дмитрий, Ты о чём, умник? Поцелуй своего путлера в одно место!
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