Перевод часов на зимнее время в Украине: названа дата

В Украине в ночь на 28 октября пройдет ежегодный переход на зимнее время.

Как говорится в постановлении Кабинета министров от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени, перевести часы следует на один час назад в 04:00.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документе.

Новости Евросоюз откажется от перевода часов на летнее и зимнее время

Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономического развития и торговли выступило с идеей отменить перевод часов, поскольку нет экономического обоснования перехода на летнее время.

У этой инициативы есть плюс и минусы. Украинцы прошли опрос по этому поводу и поддержали идею.