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Владимир Спиваковский
Владимир Спиваковский
Президент Международной корпорации "Гранд"Все статьи автора

Перевод часов на зимнее время: нужно ли это делать в Украине

1.3т

На 80% я склоняюсь к тому, чтобы не переводить время. В 20% может, и есть какие-то положительные моменты, которые позволяют то ли экономить электричество, то ли считается, что это позитивно влияет на здоровье и состояние людей и на их биологические ритмы. Но я не думаю, что это так сильно и глубоко доказано. Мне кажется, что переводить часы на зимнее и летнее время необоснованно. Нужно сохранять один и тот же часовой пояс. Вот как мы сейчас отстаем на один час от Европы, так мы должны это и сохранить. Хотя там тоже в большинстве стран переводят часы.

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Сама практика перевода часов в Украине – это не совсем пережиток советских времен. Скорее это исследование некоторых ученых, которые написали и защитили диссертации, а потом став депутатами, начали внедрять свои исследования в действия. Думаю, что это произошло именно таким образом, а не связано с наследием советских времен.

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Говоря о том, как перевод времени влияет на состояние детей, то скажу, что у нас вообще катастрофическая проблема с тем, что дети при любом раскладе вообще не высыпаются. Тут вопрос даже не в часовых поясах. Это большая беда начинать занятия в 8-8.30. Дети катастрофически не высыпаются и никакие часовые пояса этого не поменяют. Нужна новая система образования, при которой занятия можно было бы начинать с 10-11 часов утра. Но это уже другая история.

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Автор
Владимир СпиваковскийВладимир Спиваковский
Место
Украина
Объект
дети
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Мир Миру
Мир Миру
Нужно оставаться на "летнем" времени и не "крутить" больше часы.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Депутаты "работают" с 10-00! Могут вообще не работать. Чего мы от них хотим? Им уже даже думать лень о депутатских обязанностях - пересчитать бы свои "доходы"!
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