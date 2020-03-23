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23 марта • обновлено в 02:48
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Перевод часов на летнее время: врачи посоветовали, как подготовиться

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Врачи дали несколько советов, как подготовиться к переходу на летнее время, чтобы это происходило без вреда для здоровья.

Часы переведут на час вперед в ночь с 29 на 30 марта. Медики отмечают, что при переходе на летнее время из-за потери часа сна некоторые люди испытывают слабость.

Перевод часов на летнее время: врачи посоветовали, как подготовиться

Рixabay

Чтобы перевод времени легче переносился, к нему стоит подготовиться.

  • Каждый вечер ложиться спасть на 15-20 минут раньше.

  • Ориентироваться только на часы, а не на солнечный свет. Вечером будет темнеть на час позже, поэтому может возникать желание лечь спать позже.

  • У чувствительных к нарушению сна людей могут появится трудности с тем, чтобы уснуть вечером и проснуться утром. Поэтому следует меньше спать на выходных, а также не нервничать, чтобы не вызвать еще большего нарушения сна.

  • В воскресенье утром рекомендуется впустить свет в комнату и быть активным на протяжении дня. Также стоит отказаться от кофе на протяжении всего дня.

  • Два-три дня просыпаться стоит на 5-10 минут раньше, делать гимнастику.

  • Отказаться от большого количества алкоголя, ужинать за 3-5 часов до сна легкопереваримую пищу.

  • За час до сна исключить работу за компьютером и не пользоваться смартфоном перед самим сном.

  • Поможет поддержание в спальне прохладной температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине часы переведут на летнее время в ночь с 28 на 29 марта 2020 года ровно в 3:00.

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Автор
Святослав Фадеев
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
время
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