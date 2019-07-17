"Перестанете существовать!" Жириновский пригрозил Украине из-за Крымского моста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на предупреждение экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о ракетах "Нептун", способных снести незаконно построенный Крымский мост.
Скандальный российский политик разразился ответными угрозами в Twitter.
"Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", – написал Жириновский.
Владимир Жириновский и Крымский мост
Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 16 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны за считанные минуты уничтожить Крымский мост. В Госдуме огрызнулись, ответив, что Кремль "не будет наблюдать с открытым ртом".
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