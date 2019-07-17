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"Перестанете существовать!" Жириновский пригрозил Украине из-за Крымского моста

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на предупреждение экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о ракетах "Нептун", способных снести незаконно построенный Крымский мост.

Скандальный российский политик разразился ответными угрозами в Twitter.

"Турчинов заявил, что надо взорвать Крымский мост. Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством", – написал Жириновский.

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Владимир Жириновский и Крымский мост

Владимир Жириновский и Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны за считанные минуты уничтожить Крымский мост. В Госдуме огрызнулись, ответив, что Кремль "не будет наблюдать с открытым ртом".

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Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Владимир Жириновский
Место
Украина
Теги
Крым Крымский мост
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