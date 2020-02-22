Переселенцы возвращаются в Крым и ОРДЛО: Тука назвал причину

В Украине все больше вынужденных переселенцев возвращаются на оккупированные территории, поскольку государство не может обеспечить им нормальные условия жизни.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, в Украине власть имущие "относятся к людям как к электорату".

"Как бы ни прискорбно было говорить, но и прошлая, и нынешняя власть, с моей точки зрения, слишком мало внимания посвящают решению проблем тех людей, которые переселились с востока или из Крыма", – заявил Тука.

"Исходя из этого невнимания к проблемам людей, часть вынуждена была вернуться на оккупированную территорию. Никто точно не знает, какая именно часть людей вернулась… По оценкам наших международных партнеров, реальное количество людей, которые физически проживают в качестве вынужденных переселенцев, а не тех, которые зарегистрированы как переселенцы, была примерно вдвое меньше, чем цифра в 1,5 млн, которая декларируется все эти годы", – отметил бывший замминистра.

По его оценкам, власть не демонстрирует желания решать проблемы переселенцев с жильем и работой.

"Я имел разговор с одним высокопоставленным чиновником, это был 2018 год. Я был недоволен тем объемом финансирования бюджета, который предусмотрен на решение жилищных проблем переселенцев – несчастных 32 млн грн было выделено... Я говорю – я понимаю, что это огромные средства, но давай стартовать хотя бы с миллиарда", – рассказал он.

"Тогда этот человек мне ответил – на миллиард ты обеспечишь, условно говоря, тысячу семей. А если я построю дорогу, про нее будут знать 20 тысяч семей. Мне с точки зрения политтехнологий выгодней строить дорогу, чем решать жилищные проблемы конкретного человека. К сожалению, такой подход сохраняется до сих пор", – добавил бывший замминистра.

avdeevka.city

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука заявлял, что в оккупированных районах Донбасса до 80% мирного населения мечтает о возвращении в Украину.

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