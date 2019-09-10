Переселенцы угодили в базу "Миротворца" за план "прорыва" в Луганск

Трое переселенцев с Донбасса Андрей Шаповалов, Денис Денищенко и Антон Волохов, которые заявили о намерении отправиться в оккупированный Луганск на День города, попали в базу "Миротворца".

Их данные появились на сайте во вторник, 10 сентября.

"9 сентября 2019 года три чувака решили пропиариться. И под лозунгом, что вроде грустят тому, что 5 лет не были дома, публично заявили, что поедут на День города в Луганск. В Центре "Миротворец" разбираются в информационно-психологических операциях и, как бы они ни маскировались по любым лозунгами, наши сотрудники их легко вычисляют. Поэтому, не надо нам лапшу вешать на уши, чуваки. Добро пожаловать в Чистилище", – отметили в "Миротворце".

Переселенцы угодили в "Миротворец" за план "прорыва" в Луганск Скриншот из видео

При этом, администратор сайта заверил, что данная санкциия была применена не за то, "что они хотели домой, а за сознательную манипуляцию и участие в информационно-пропагандистской акции в интересах врага".

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Денищенко отреагировал на включение в базу "Миротворца" в Facebook. "Это успех, мне кажется, что делать, там националист, тут сепаратист", – написал он.

Депутат также анонсировал гражданскую инициативу "МОСТ". Ее участников он призвал поехать в Луганск. "Сделаем это вместе", – написал Денищенко.

Напомним, идея переселенцев поехать в Луганск вызвала бурные споры в сети. Отметим, что Шаповалов – менеджер телеканала "UA: Донбасс", Денищенко – депутат Рубежанского горсовета, а Волохов – начальник управления молодежи и спорта в Луганской областной государственной администрации. Пребывание на оккупированной территории может быть опасным для представителей украинской власти и СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денищенко заявил, что считает пропуска для пересечения линии разграничения нарушением Конституции.

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