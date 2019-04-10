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Переселенцы начали возвращаться на Донбасс: в чем причина

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Внутренне перемещенные лица начали возвращаться на неподконтрольные территории Донбасса из-за нехватки денег и проблем с жильем.

Об этом говорится в отчете Национальной мониторинговой системы социально-экономических характеристик внутренне перемещенных лиц, передает "Интерфакс-Украина". Мониторинг проводила Международная организация миграции (МОМ) в сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в октябре-декабре 2018 года во всех областях Украины.

Так, согласно представленным данным, на временно оккупированные территории вернулось 19% внутренне перемещенных лиц. В большинстве случаев возвращались переселенцы в составе одного или двух человек в возрасте 31—60 лет, без детей и лиц с инвалидностью.

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Самые популярные причины возврата на неподконтрольную территорию – частная собственность, благодаря которой можно не платить за аренду жилья (85%) и семейные обстоятельства (26%).

При этом возвращаются, в основном, пенсионеры (65%). В "Л/ДНР" они сразу же сталкиваются с новыми трудностями. Например, с нехваткой средств.

80% переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную территорию, заявили, что в ближайшее время планируют оставаться там и дальше, и только 6% планируют вернуться на контролируемую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, России семья сбежавших с Донбасса переселенцев оказалась обманутой и без обещанной помощи.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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