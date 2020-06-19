Переселенка с Донбасса растрогала сеть воспоминанием о потерянном доме

В сети получила огласку история анонимной переселенки с Донбасса, в которой она поделилась переживаниями из-за потери родного дома.

Сообщение девушки опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что не могут раскрыть имя автора из соображений безопасности.

"Седьмой год продолжается война в Украине. Седьмой год российские захватчики уносят жизни, ломают судьбы, уничтожают дома. Есть раны, которые не залечит время. Это – рассказ человека, который шесть лет назад уехал с родной Луганщины. Мы можем только представить, как это – когда у тебя отбирают все", – отметили волонтеры.

Ниже приводим полный текст автора без изменений.

Иногда я открываю google-карту не для того, чтобы найти дорогу или сориентироваться в незнакомом городе, а просто, чтобы увидеть свой дом. Точку на карте. Отметку, которая безразлична миллиардам людей в этом мире. Увидеть дом, который Россия отобрала у меня. Почувствовать на расстоянии часть самой себя, которую вырвали шесть лет назад.

Я не помню цвет стен в своей комнате. Я забыла количество шагов от дома до реки, где прошло все детство. Я уже не знаю, как звучит Донбасс в предрассветной тишине. Я не вижу, как созревают вишни на дереве, которое я когда-то сажала. Я осталась без части прошлого.

Мысленно я возвращаюсь туда, где висят российские флаги, где на местах твоего счастья построили "республику зла".

У меня есть только воспоминания о доме. Но со временем они тускнеют, превращаются в фильм, финал которого писала не я.

Довольно сложно описать это страшное ощущение, когда часть тебя выжгли, а следы от потерь попытались скрыть триколорами. Это ощущение не определяется ни временем, ни расстоянием, ни даже наказанием виновных. Оно исчезнет только в тот момент, когда я услышу: "Мы победили. Бери украинские флаги, ты возвращаешься домой!".

История патриотки с Донбасса поразила многих украинцев, и они отреагировали на нее 2400 лайков, более 260 репостами и более сотни комментариев.

"Это обо мне. Как я соскучилась за городом моего детства", "Эту исповедь женщины надо перевести на английский и добавить к материалам в Гааге, спросить на трехсторонней встрече в Минске", "За наших защитников, наших любимых мужчин, а также за сыновей. Пусть Бог их оберегает, Героев Украины", "Все будет хорошо. Украина победит. Ваши дети будут дома", "Вот с такими жителями Донбасса нужно Офису президента согласовывать действия по его возвращению, а не с сивохами", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер из прифронтовой Авдеевки Алина Косовская тронула интернет-пользователей сильной речью о Донбассе. В честь своего 21-го дня рождения она написала пост, в котором заявила, что не отдаст ни сантиметра родной земли врагам.