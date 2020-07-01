Переселенец из Луганска устроил перепалку с фанатом "георгиевской" ленты в Харькове. Видео

В сети появилось видео ссоры патриота-переселенца из Луганска с водителем, имеющим пророссийские взгляды, в Харькове. Причиной конфликта стала запрещенная в Украине "георгиевская" лента на лобовом стекле автомобиля.

Ролик опубликовали на Telegram-канале "Украинский диалог", однако не уточнили, когда именно он был снят. На нем переселенец попросил фаната "русского мира" снять пропагандистский символ, который носят террористы, убивающие украинцев на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я с востока приехал, где уроды носят эту ленту и убивают нас! Убери ее! Это символ сепаратизма на востоке Украины!" – возмутился луганчанин.

Однако водитель легкового авто стоял на своем и отказался выполнять просьбу. Кроме того, он перешел на оскорбления в адрес оппонента.

Водитель машины с "георгиевской" лентой Скриншот видео

"Я отношения к уродам не имею. Какой сепаратизм? Ты что, баран? Читай историю, уважаемый! Я медаль из Афгана привез с этой лентой!" – огрызнулся мужчина.

Переселенец, в свою очередь, назвал его сторонником "русского мира" и предупредил, что если оккупанты придут в его дом, то не спросят, где тот воевал.

"Что ты делаешь? Ты не понимаешь, что нас убивают с этими лентами?!" – поделился криком души патриот с Донбасса и все же сорвал символ российских боевиков со стекла.

Но собственник машины продолжил отстаивать свои пророссийские взгляды, заявив, что с этими лентами якобы никого не убивают, ведь это – лента победителя. Кроме того, он сказал, что не хочет стричь всех под одну гребенку.

После этого луганчанин задал оппоненту вопросу, чей Крым, и получил на него весьма уклончивый ответ с пропагандистскими клише.

"Крым – крымчан. Если Крым – Украина, почему меня туда с украинским паспортом не пускают? Меня не россияне, а украинские пограничники не пускают! Крымские татары никогда крымчанами не были. Война идет потому, что на тебе, на мне, на нас всех зарабатывают", – высказался водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области неизвестные нарисовали граффити с запрещенной в Украине "георгиевской" лентой ко дню Победы 9 мая. Изображение появилось на трубопроводе между селами Шевченково и Пацикив.