Перепутал: Шмыгаль оскандалился с пасхальным приветствием

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, обращаясь с поздравлениями к христианам западного обряда перепутал Пасху с Рождеством Христовым.

Поздравление появилось в Telegram-канале чиновника. В сообщении Шмыгаль отметил, что этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и "идут в церковь, чтобы поприветствовать рождение Христа".

Отметим, праздник Рождества, которое знаменует рождение Иисуса Христа, католики отмечают 25 декабря, а через две недели после этого – и христиане восточного обряда. В то же время, Пасха установлена в честь Воскресения Иисуса Христа. Католическая церковь отмечает Пасху в 2020 году в воскресенье, 12 апреля. Восточные христиане – через неделю, 19 апреля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Полтаве священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространения коронавируса COVID-19.