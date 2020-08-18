Итак, ожидаемо и предсказуемо, результаты "переписи населения республик", которую так пафосно провели в ОРДЛО коллаборционисто-оккупанты опубликованы не будут. Срок их оглашения перенесли, перенесли, перенесли и снова перенесли.

И если кто-то там в кремлевском офисе еще раз заговорит о выборах в ОРДЛО, можете смело брать вот эти игры с "переписью" и бить на голос.

Вся, абсолютно вся история с "переписью" — это яркий показатель не только настоящего гетто ОРДЛО, резервации, где нужную правду и нужные цифры пишут в нужных кабинетах, но и его будущего — любые результаты "волеизъявления", "переписи", "выборов", "референдума" здесь сфальсифицируют в нужном русле. Всегда! Именно так здесь привыкли жить и до войны, фальсифицируя и подтасовывая. Именно так здесь управляют "крепкие хозяйственники и профессионалы своего дела" сейчас и именно так будут вести ОРДЛО в новое стойло, туда, куда пожелает пастух из Кремля — в "Абхазию-2", в "Карабах-2", в Украину, в РФ, на Марс.

В правдивость результатов "переписи" в ОРДЛО люди не верят. Поэтому над очередным переносом оглашения просто смеются.

Большинство жителей ОРДЛО, кто еще не забыл, что было такое действо, как "перепись", считает, что результаты пересчета "голов" настолько плачевны, что провалилась очередная задумка кремлевских кукловодов — данными о многомиллионном "народе Донбасса" шантажировать Европу вопросами геноцида, гуманитарной катастрофы, Украину — "посмотрите сколько здесь избирателей, да мы любую Конституцию с ними перепишем под себя".

Что ж, возможно. РФ бьется за то, чтобы ОРДЛО ввести в Украину (хотя эти территории и так наши, может, кто забыл) территорией (административная территория всей луганской и Донецкой областей, а не только ОРДЛО) с особым статусом, зоной особого эконо-культурного развития, в общем, российским анклавом, но узаконенным Конституцией.

Для этого нужно показать мощь ОРДЛО, мол, вот, все 10 миллионов жителей достойны и голосуют за то, чтобы на всей территории Луганской и Донецкой областей установили зону особого статуса, где русский язык государственный, где зона экономической свободы с освобождением от налогообложения, где бизнес с РФ, где "гражданская война" в истории, где "укро-каратели" восстанавливают "разрушенное".

"Перепись" должна была стать оружием в руках Кремля. А стала пшиком.

За годы оккупации города ОРДЛО опустели. "Где-то до 100 000 населения" — так сейчас говорят о Луганске, да и это с прилегающими территориями.

То, что "перепись" должна была показать масштабы и могущество ОРДЛО, а также стать инструментом в дальнейшем давлении на Украину и, инструментом для фальсификации любых выборов, проводимых на этих территориях, говорят те факты, что "счетоводы", отчаянно нарушая все законы социологии и математики, дописывали несуществующее населения.

В прошлом году в "республиках" громко и пафосно заявили о "всереспубликанской" переписи населения. Мол, вот хотим показать миру, сколько "народа Донбасса" живет в "республиках" и нуждается в гуманитарке, защите, "русском мире" и любви Путина.

Ну, и естественно, пафосно поговорить о геноциде "народа Донбасса" и не менее пафосно поторговаться за особый статус для "народа Донбасса", особенно в той части, где "смотрите, сколько голосов Донбасс может дать на выборах за наших".

"Наших" в их понимании: за пророссийских политиков, пророссийские законы, пророссийские темы референдумов, а то и за отделение Донбасса в рамках всеукраинского референдума, тем более, что под это дело даже закон решили реанимировать.

"Республики" после переписи должны были выглядеть, как сила сильная, готовая головушку буйную сложить за Россию-матушку, ну, и в таком духе, только после всего перечисленного, на что готовы "республики" ту же следовало — дайте денег.

Перепись должна была стать новым сверхмощным оружием "республик". Для требований в Минске особого статуса "ущемленного русскоязычного народа Донбасса". Для внесения изменений в Конституцию Украины. Для торгов на местных выборах и выборах в ВРУ. Для вымогательства гуманитарной помощи от всех миссий, стран и фондов. Для Путина, выглядеть красавцами "да мы вот" — далее, по обстановке или "возьмите к себе, и мы" или "дайте денег, и мы".

В общем, оружие для двух сторон, как бы. То есть и по Украине ударить, и России подвильнуть.

Перепись провели. По всем канонам РФ, Партии Регионов, и "республик". То есть, что-то прикинули, где-то посчитали, что-то нарисовали. "Праймериз" "переписи", показал, что в "республиках" стало жить людей больше, чем до войны.

"Сравнили результаты переписи населения с данными 2014 года и немножко удивились… Если посмотреть, например, на прифронтовую Горловку на начало 2014 года там проживало 254000 человек. По данным "республиканского главстата" на сегодняшний день цифра увеличилась до 258000 человек. Как же так? Прифронтовой город, который каждый день подвергается обстрелам, гибнут жители, люди целыми семьями уезжают, бросают свои дома, появились заброшенные села и поселки, а население возросло?", — возмущаются в соцсетях.

В качестве примера фальсификации приводятся также результаты "переписи" в Ясиноватой, в которой начале 2014 года проживало 35303 человека, а спустя 5 лет войны пропагандисты "ДНР" "нарисовали" цифру в 43214 человек.

В соцсетях жители неподконтрольных территорий критикуют пропагандистов так называемой "республики", называя перепись "очередной профанацией". "Мы уже не говорим о целиком брошенных в "республике" целых районах, селах, где проживают по 10 человек. На самом деле, это не фантастика, это очередная профанация нашего правительства", — пишут авторы постов.

"Шотонито", сказали на этот "прирост" кураторы в РФ, так как "республики" весело помахивали бумажками с "переписью" и игриво подмаргивали Госбюджету РФ — "нас триллиард триллионов, дайте денег".

По сюжету перепись и нужна была российским куратором, чтобы понять, сколько в ОРДЛынии "народа" кормить, и сколько воруют скрепные "навараские братья" из кремлевского кармана.

В ОРДЛО уровень жизни говорит сам за себя без переписи: закрывают школы, нет детей. Закрывают предприятия. Закрывают больницы. Топят шахты. В еще работающих шахтах из 3-5 добычных участков, осталось по одному. На многих шахтах всего 2 слесаря на все предприятие. 5 лет здесь нет проходки, не сдаются в эксплуатацию новые лавы. Нет ни специалистов, ни оборудования. Люди выезжают на заработки в Польшу, в Украину, на РФ.

Знаете, такое чувство, что вот когда "наварасы" ждали, что Россия сделает им здесь "монтаж" и "маленькую угольную швейцарию" искупая их в золоте и рубле-долларах, в Кремле просчитывали другое: как очистить ОРДЛО от поголовья и сделать здесь пустыню, пустошь, для организации террористическо-военного анклава, некой буферной зоной, между осмелевшей Украиной и заплесневелой Россией.

Некий "карабах-2", вечная 30-50 летняя война. Слишком нагло зачищают Донбасс и слишком нагло заселяют Донбасс россиянами (об этом я напишу отдельную статью с расследованием и скринами).

И вот "перепись", а там пустота. Ну, дорисуют они 10 миллионов тех, кого уж нет. Но, нарисовать 2 миллиона на 8 существующих, это реально. А вот дорисовать 8 миллионов к 2-м несуществующим сложнее. И вот в ОРДЛО начали истерично смеяться даже апологеты "республико-наварасий"- публикацию переписи населения, которую должны были опубликовать до 15 июля, в очередной раз перенесли, на этот раз до 30 сентября.

При этом и здесь наплевательски отнеслись к мнению народа и "закону" — вот он совок — предыдущее "постановление" "Совета министров" "республики" было грубо нарушено — новое постановление о переносе сроков было опубликовано 7 августа, когда срок предыдущего уже давно истек. Совок, ручное управление всем, фальсификации, наплевательское отношение к мнению граждан и своим же законам. Резервация! Гетто!

Какие выборы? О чем вы, господа?

Здесь, как и в РФ, постоянная фальсификация, сокрытие фактов. Здесь нужную правду пишут в нужных кабинетах. Мы никогда не узнаем –например в случае "желания" жителей ОРДЛО "вернутся в состав Украины", "войти в состав РФ", "стать жителями Марса", "покончить жизнь самоубийством", "дать разрешение на захоронение ядерных отходов у них дома" — в любом случаем, мы не узнаем правду о том, что и как думают и за что и как голосуют живущие здесь.

И вот смотрите, мы так щедры и лояльны, не видим из ОРДЛО (или закрываем глаза) на то, что там скрывают статистику по пандемии "ковида" и эпидемиям, бушующим в ОРДЛО. Мы не видим проблем в том, что там население массово болеет СПИДом, туберкулезом, гепатитами, сифилисом, является носителями ВИЧ инфекции.

Мы — я имею ввиду властные структуры, избранные и назначенные от имени народа Украины на управление страной, а также критическое большинство граждан Украины — не видим ситуации с бесконтрольным захоронением на территории ОРДЛО ядерных и химических отходов из РФ.

Мы не обходим неудобные темы, звенящие из ОРДЛО: насилия, торговли людьми (трудовое, медицинское и сексуальное), наказания за преступления, совершенные в ОРДЛО за годы войны, предательство Украины теми, кто не только работает на оккупанта, но и получил документы РФ или "республик", гражданства, социальной ответственности.

Мы закрываем глаза на "данные" из ОРДЛО по "коронавирусу. Мы знаем, что там все скрывают и фальсифицируют, но мы так беспечны в вопросах безопасности.

А это значит, что внутренне страна готова ко лжи. Ведь многим будет приятно услышать, что "все жители ОРДЛО проголосовали за предоставление Луганской и Донецкой областям особого статуса зоны культурно-экономического действия в составе Украины".

Все, там все патриоты, конец войне, бери шинель, пошли домой… Правда? Но, тогда это говорит и о том, что мы — я имею ввиду критическое большинство жителей Украины — готовы принять и внутренние фальсификации, например, на местных или будущих президентских выборах. Закрывая глаза на одно зло, мы допускаем второе.

А в ОРДЛО люди смеются над "счетоводами", высказывая (наконец-то) страшные и правдивые вещи о жизни в резервации- пустые города, пустые поезда, в "республику" никто не пишет…

ОРДЛО умирает. Плесень "русского мира" уничтожила некогда цветущий, хотя экологически и проблемный край. О том, что "при Украине было лучше" говорят уже и в "народной милиции", и в среде ярых апологетов "русского мира". Многие чиновники ОРДЛО, дай им сейчас полную амнистию за содеянное, засчитай стаж работы в ОРДЛО в украинский, дай чиновничьи украинские пенсии и выслуги, дай гарантии, что они останутся на своих рабочих местах, да еще и приплати за вредность, с удовольствием развернули бы стадо "народов Донбасса" в украинском направлении. Именно поэтому здесь на всех чиновников возбуждены уголовные дела. Один неверный шаг и… "враг народа Донбасса-шпион СБУ".

Разочарование жизни в "маленьких угольных швейцариях" достигло финальной стадии. С позиций "народной милиции" бегут бойцы. Бегут как в мирные части Украины, сдавшись на фронте, так и тихо выезжают, договариваясь о сдаче на КПП по программе "Тебя ждут дома". Те, кто все же не видит себя в Украине, бегут из ОРДЛО в РФ.

В РФ тихо и уверенно в городах формируются бандитские стаи из экс-ополченцев и экс-добровольцев. Российский "доктор Франкенштейн" создав на территории Донбасса свое детище, может от его руки и погибнуть. Об этом я писала еще в 2015-м, когда отряды бравых "наварасов", начали совершать налеты на российское приграничье и грабить Москву.

Будущего у ОРДЛО нет, сколько "голов" там не нарисуют счетоводы.

Но, неужели вот эти игрища с "пересчетом", фальсификации, плевок в "закон" не зарождают у "наварасов" в голове вопросов: а мы ли идем, или нас ведут.

Думаю, что нет. Здесь привыкли "партия скажет, как надо, народ рапортует — есть!".