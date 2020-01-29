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29 января • обновлено в 15:56
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Перепись не работает: Дубилет пояснил, как считали украинцев

1.4т
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Проведенная в Украине электронная перепись населения в прямом смысле слова переписью не являлась.

Об этом в эфире "1+1" сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Чиновник пояснил, что в 21 веке традиционная перепись населения уже не работает. Он рассказал, что во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей вообще не открывали дверь сотрудникам Госстата.

Перепись в Украине

Перепись в Украине

"Опять же, если говорить бюрократическим языком – это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем. Мы будем его использовать, прежде всего, в планировании инфраструктуры. Потому что, вы знаете, сейчас дороги, школы, детские сады и так далее", – отметил Дубилет.

Министр подчеркнул, что правительство начало большое строительство и "нужно понимать, где у нас реально сколько живет людей".

Дубилет добавил, что в феврале-марте будет проведен следующий этап оценки численности населения в Украине, чтобы установить точное количество людей, проживающих в отдельных населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные так называемой электронной переписи населения Украины показали, что в стране живет 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

Оценка проводилась по состоянию на 1 декабря 2019 года. При этом перепись не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение результатов не превышает 2,86%.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Рассказать методику проведения переписи, слабо?
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Гоша Злой
Гоша Злой
шарлатан. выкачка бюджетных денег на гадание на кофейной гуще. понятно почему ему зарплата не нужна вовсе.
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