Перепись населения в Украине проведут не раньше 2022 года: что мешает

В Украине классическую перепись населения смогут провести не раньше начала 2022 года, если специалисты начнут процесс подготовки к этому уже сейчас.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом сообщает "Укринформ".

"Чтобы запустить правильный процесс переписи населения, нужно как минимум за полтора года, по методике ООН, сделать несколько правильных решений. Если начать процесс в июле-августе 2020-го, то можно говорить о переписи населения в начале 2022 года", – пояснил он.

По его словам, в условиях карантина и распространения коронавируса говорить о проведении переписи, конечно же, нет смысла.

"Мы же понимаем, что в условиях карантина нет возможности обеспечить безопасность самих переписщиков, пока нет вакцины. Мы не можем запускать несколько десятков тысяч людей, которые должны физически контактировать с сотнями и миллионами граждан", – отметил он.

Также Немчинов добавил, что существуют разные методики анализа численности проживающих в стране, но классическими все же остаются оценка количества звонков, мобильных операторов, а также данные Пенсионного фонда и регистрации места проживания.

"На сегодня существует немало эффективных методов оценки имеющегося населения страны, но следует учитывать, что в государстве живет немало людей, которые, например, не пользуются интернетом или другими электронными гаджетами, из-за этого могут остаться не учтенными. Поэтому без классических подходов не обойтись", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев пугает тот факт, что население Украины сокращается – по последним подсчетам от Кабинета министров, сейчас в стране живет чуть больше 37 миллионов человек.