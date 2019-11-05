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5 ноября • обновлено в 11:37
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Перепись населения в Украине может пройти онлайн: все детали

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В Кабмине допускают проведение переписи населения Украины с использованием онлайн-инструментов.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Он раскрыл планы Кабмина касательного этого вопроса.

"Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе", – сказал он.

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Перепись населения

Перепись населения

Иллюстрация

Как известно, Кабмин заложил в проект госбюджета-2020 3,4 млрд грн на общенациональную перепись населения.

Последняя всеукраинская перепись состоялась в 2001 году. Население Украины составляло тогда 48, 45 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году пройдет перепись населения, в ходе которой будут спрашивать о наличии дома кухни, интернета и канализации.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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