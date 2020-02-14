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14 февраля • обновлено в 12:10
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Перепись жителей Крыма и Донбасса: социолог раскрыл подробности

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Подсчет жителей оккупированного Крыма и Донбасса, который анонсировал Кабинет министров Украины, не является классической переписью населения и не даст точных цифр.

Об этом рассказал в эфире ObozTV генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, речь идет не о переписи, а лишь об оценке численности.

Паниотто объяснил, как можно оценить количество жителей оккупированных территорий с помощью спутниковых фото.

"Например, специалисты Киевской школы экономики недавно напечатали работу, где снимали Киев, Донецк и Луганск ночью. Фото в 2015 и 2016 году показали, что освещение ночью в Киеве такое же, как и было, а в Донецке и Луганске уменьшилось, причем в Луганске продолжает уменьшаться, а в Донецке стабилизировалось. Другие исследования показали, что экономическая деятельность и ее эффективность связаны с освещением ночью. Потому есть какие-то факторы, которые можно исследовать, хотя точность таких исследований неизвестна", – рассказал социолог.

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Перепись не работает: Дубилет пояснил, как считали украинцев

"Я так понимаю, что на этих фото будет сделано определенное количество точек, на которых будет подсчитано количество. Будет высчитан коэффициент, который будет сравниваться с такой же оценкой мест, по которым есть численность, например Киев или Харьков", – добавил он.

По мнению эксперта, такой метод можно сопоставить с другими, например, оценивая численность на Донбассе с помощью социальных сетей.

На вопрос, какова может быть статистическая погрешность такого исследования, Паниотто ответил: "Сложно сказать, поскольку методология не опубликована... Конечно, все эти коэффициенты и сама выборка этих точек будут сделаны с погрешностью минимум 4-5%. А они накладываются, потому мне кажется, что погрешность может быть процентов 10".

Перепись жителей Крыма и Донбасса: социолог раскрыл подробности

p-p.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал о последней переписи имеющегося населения Украины, которая показала, что в стране живет 37 млн 289 тыс. человек.

Также Дубилет анонсировал перепись населения Донбасса и аннексированного Крыма с помощью спутника.

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Владимир Паниотто Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины население
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Может наконец то обнаружат на Донбассе миллионные орды российских войск, от которых защищают всю Европу)))))
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