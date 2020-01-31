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1 февраля • обновлено в 00:13
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"Вспоминать как Сталина!" У Шустера разгорелся скандал из-за переписи Дубилета

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Последняя оценка имеющегося населения Украины, которая показала, что в стране живет 37 млн 289 тысяч человек, проводилась по трем методологиям, то есть учитывала данные с разных источников.

Все они дали приблизительно один и тот же результат. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" от 31 января (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он указал, что установить, сколько людей живет в Украине, было одной из первых задач правительства.

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В ходе эфира министр дискутировал с заместителем директора Института cоциологии НАН Украины Евгением Головахой.

Последний утверждал, что в стране необходимо провести традиционную перепись, которая, возможно, может дать более точный результат.

Дмитрий Дубилет и Евгений Головаха

Дмитрий Дубилет и Евгений Головаха

Скрин видео

"Очевидный вариант, который стоял перед нами, это сделать традиционную перепись населения. Мы его сделали в тестовом режиме. В двух регионах Киева и Киевской области мы провели тестовую перепись... Я просто не мог поверить своим глазам – 25% людей не открывают двери", – указал на проблему Дубилет.

Даже с помощью эффективной информационной кампании, добавил он, количество таких людей не может быть уменьшено до менее чем 10%.

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Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет

Скрин видео

Кроме того, в 2001 году на переписи населения социологи часто пользовались записями амбарных книг ЖЕКов. "Это в лучшем случае. А в худшем они выдумывали эти данные", – рассказал министр.

Традиционный способ по стандартному алгоритму дал бы приблизительные результаты только в 2021 году и он стоил бы около 4 млрд гривен, подчеркнул Дубилет.

"Есть способы сокращения расходов. Но вас будут вспоминать, как когда-то Сталина вспоминали, что он спрятал данные переписи, которые ему не понравились, а вас будут вспоминать как людей, которые не провели перепись. И будут изучать ваши мотивы, почему вы этого не сделали", – заявил Головаха.

"Вспоминать как Сталина!" У Шустера разгорелся скандал из-за переписи Дубилета

Скрин видео

На вопрос ведущего, принимает ли Головаха во внимание новые цифры, он ответил: "Возможно, это такая точная, правильная цифра. Если бы меня спросили, какое население... я бы сказал, что где-то 36-38 миллионов. Взяли бы среднее, и с погрешностью было бы 37. Так это еще бы было дешевле".

"На эту методику мы потратили ноль государственных средств. Она ничего не стоила", – ответил Дубилет.

"Вспоминать как Сталина!" У Шустера разгорелся скандал из-за переписи Дубилета

Скрин видео

Предлагаем посмотреть трансляцию "Свободы слова":

Как писал OBOZREVATEL, согласно так называемой электронной переписи населения в Украине проживает 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Евгений Головаха Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Теги
население видео
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