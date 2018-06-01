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"Упал – отжался": в Крыму устроили провокацию на День детей

1.1тЧитать новость на украинском

В оккупированном Севастополе в День защиты детей на летней эстраде Приморского бульвара провели "театрализованную тренировку".

Как сообщает Крым.Реалии, дети детсадовского возраста изображали российских военных десантников: пели, плясали и показывали сценки.

Издание отмечает, что многие номера были на "военно-патриотическую тематику", а дети были в одежде, имитирующей российскую и советскую военную форму.

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В одном из номеров малыши изобразили на сцене тренировку российских военных десантников. Некоторые исполнили песни о мире.

Сцену эстрады по случаю Дня защиты детей украсили большим флагом в цветах флага страны-оккупанта и воздушными шарами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за поездки учеников Ришельевского лицея города Одессы в аннексированный Крым.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
видеодети
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Крым Андрей
Крым Андрей
То ли дело Порошенко бухой перед детками речи толкает - два слова по теме события и час про агрессию, кровавых оккупантов, остаточнэ прощавай, безвиз и ассоциацию.
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