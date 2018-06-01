"Упал – отжался": в Крыму устроили провокацию на День детей

В оккупированном Севастополе в День защиты детей на летней эстраде Приморского бульвара провели "театрализованную тренировку".
Как сообщает Крым.Реалии, дети детсадовского возраста изображали российских военных десантников: пели, плясали и показывали сценки.
Издание отмечает, что многие номера были на "военно-патриотическую тематику", а дети были в одежде, имитирующей российскую и советскую военную форму.
В одном из номеров малыши изобразили на сцене тренировку российских военных десантников. Некоторые исполнили песни о мире.
Сцену эстрады по случаю Дня защиты детей украсили большим флагом в цветах флага страны-оккупанта и воздушными шарами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за поездки учеников Ришельевского лицея города Одессы в аннексированный Крым.
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.