"Упал – отжался": в Крыму устроили провокацию на День детей

В оккупированном Севастополе в День защиты детей на летней эстраде Приморского бульвара провели "театрализованную тренировку".

Как сообщает Крым.Реалии, дети детсадовского возраста изображали российских военных десантников: пели, плясали и показывали сценки.

Издание отмечает, что многие номера были на "военно-патриотическую тематику", а дети были в одежде, имитирующей российскую и советскую военную форму.

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В одном из номеров малыши изобразили на сцене тренировку российских военных десантников. Некоторые исполнили песни о мире.

Сцену эстрады по случаю Дня защиты детей украсили большим флагом в цветах флага страны-оккупанта и воздушными шарами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за поездки учеников Ришельевского лицея города Одессы в аннексированный Крым.