Переносят ли COVID-19 мухи и комары: в МОЗ дали четкий ответ

Насекомые, в частности мухи или комары, не могут быть переносчиками COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, развенчав очередной миф о пандемии. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице ведомства во вторник, 19 мая.

В МОЗ ответили, могут ли насекомые переносить COVID-19 Коллаж

"За всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания через этих насекомых", – заявил Минздрав.

Таким образом, заразиться новой инфекцией через укусы насекомых нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что самый высокий риск "встретиться" с COVID-19 не в общественных местах или на открытом воздухе, а в собственном доме.

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