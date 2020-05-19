Главная Новости
19 мая • обновлено в 20:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Переносят ли COVID-19 мухи и комары: в МОЗ дали четкий ответ

2.9т
Читать материал на украинском

Насекомые, в частности мухи или комары, не могут быть переносчиками COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, развенчав очередной миф о пандемии. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице ведомства во вторник, 19 мая.

В МОЗ ответили, могут ли насекомые переносить COVID-19

В МОЗ ответили, могут ли насекомые переносить COVID-19

Коллаж

"За всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания через этих насекомых", – заявил Минздрав.

Таким образом, заразиться новой инфекцией через укусы насекомых нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что самый высокий риск "встретиться" с COVID-19 не в общественных местах или на открытом воздухе, а в собственном доме.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
насекомые инфекция болезнь вирус Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят до 22 июня, но ослабят.

  • Трамп дал ВОЗ 30 дней на выполнение его условий и пригрозил отменой финансирования из-за Китая.

  • Ученые заявили об эффективности известного лекарства против COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги